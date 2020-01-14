В Турции убийца солдата-армянина приговорен к 17 годам тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Турецкий суд вынес новое решение по делу об убийстве военнослужащего ВС Турции армянского происхождения Севака Балыкчи в 2011 году. Армянин был убит своим сослуживцем 24 апреля 2011 года, в день 96-й годовщины Геноцида армян.

Его убийцу, Кыванча Агаоглу, приговорили к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве, пишет Ermenihaber.

Балыкчи был убит всего за 20 дней до окончания службы.

В 2013 году суд постановил, что поступок Агаоглу был непреднамеренным, а убийством, совершенным вследствие халатного обращения с оружием, и ему дали 4.5 года.

Так как в Турции в 2016 году произошел военный переворот, в стране были ликвидированы все военные суды. Семья убитого Севака обжаловала решение, и дело передали в производство гражданского суда.

Родители Севака Балыкчи уверены, что их сын был убит на почве национальной вражды.