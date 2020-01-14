Авиарейсы Ереван-Тегеран возобновятся 14 января
14 января 2020 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia Airways с 14 января возобновляет регулярные авиарейсы Ереван-Тегеран-Ереван. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что иранская сторона дала гарантии безопасности полетов в своем воздушном пространстве.
«Принимая во внимание недавнее заявление Комитета гражданской авиации Армении об использовании воздушного пространства Исламской Республики Иран, наша авиакомпания обратилась в посольство Ирана и получила гарантии безопасности полетов в воздушном пространстве ИРИ», - говорится в сообщении.
Генштаб ВС Ирана признал, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, был сбит по ошибке. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.
После авиакатастрофы ряд авиакомпаний отказались использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
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