Первые рейсы Ryanair из Италии в Армению будут выполнены с задержкой
14 января 2020 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Первые рейсы лоукостера Ryanair из Рима и Милана в Армению, запланированные на 14 января, будут выполнены с задержкой. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
«Некоторые из профсоюзов органов управления воздушным движением Италии 14 января объявили 4-часовую забастовку. Ее планируется провести с 13:00 до 17:00 по местному времени. В этот период будет отменен ряд авиарейсов.
Учитывая тот факт, что 14 января запланированы первые рейсы авиакомпании Ryanair из Рима и Милана (Италия) в аэропорт «Звартноц» (Ереван), возникла необходимость в осуществлении рейсов с задержкой, из-за невозможности осуществить их в соответствии с расписанием», – говорится в сообщении Комитета.
Таким образом, согласно полученной из авиакомпании Ryanair информации:
рейс Милан-Ереван (FR4456) отправится из аэропорта Милана 14 января, в 08:40 по миланскому времени,
рейс Ереван-Милан (FR4457) – из аэропорта «Звартноц» 14 января, в 16:20 по местному времени,
рейс Рим-Ереван (FR4454) – из аэропорта Рима 14 января, в 17:00 по римскому времени,
рейс Ереван-Рим (FR4455) – из аэропорта «Звартноц» 15 января, в 00:20 по местному времени.
Пассажиров призывают следить за получаемыми из Ryanair сообщениями.
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