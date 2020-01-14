The National Post: Книга про армянский лаваш признана кулинарной книгой недели
14 января 2020 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Кулинарная книга писателя Кейт Лихи, гастрономического фотографа Джона Ли и шеф-повара Ара Зады «Лаваш: Хлеб, давший начало 1000 блюд, плюс салаты, рагу и другие рецепты из Армении» была признана кулинарной книгой недели The National Post.
Книга представляет кухню Армении и Арцаха – от закусок до десертов. Основной упор сделан на лаваше, включенном в представительский список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Отмечается, что символизирующий армянский стол лаваш популярен на всем Южном Кавказе и в Западной Азии.
Как выяснили авторы книги в своих путешествиях по Армении, несмотря на то, что между восточными и западными армянами существует множество различий, лепешки, которые традиционно готовят в тонире (подземной глиняной печи) небольшие группы женщин, объединяют армян.
«Лаваш готовили в деревнях в Османской империи до Геноцида, а также в Восточной Армении. И хотя во времена СССР делали все, чтобы армяне перешли на русский хлеб, никто так и не перестал печь лаваш», - говорится в книге.
The National Post представит рецепты из книги и интервью с ее авторами.
Самое значимое
«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Адвокат: Экс-главу полиции Армении допросили Не известно, в рамках какого уголовного дела был вызван на допрос экс-глава полиции.
В РФ могут упростить трудоустройство гастарбайтеров В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар» Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Первые рейсы Ryanair из Италии в Армению будут выполнены с задержкой Некоторые из профсоюзов органов управления воздушным движением Италии 14 января объявили 4-часовую забастовку