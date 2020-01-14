The National Post: Книга про армянский лаваш признана кулинарной книгой недели

PanARMENIAN.Net - Кулинарная книга писателя Кейт Лихи, гастрономического фотографа Джона Ли и шеф-повара Ара Зады «Лаваш: Хлеб, давший начало 1000 блюд, плюс салаты, рагу и другие рецепты из Армении» была признана кулинарной книгой недели The National Post.

Книга представляет кухню Армении и Арцаха – от закусок до десертов. Основной упор сделан на лаваше, включенном в представительский список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Отмечается, что символизирующий армянский стол лаваш популярен на всем Южном Кавказе и в Западной Азии.

Как выяснили авторы книги в своих путешествиях по Армении, несмотря на то, что между восточными и западными армянами существует множество различий, лепешки, которые традиционно готовят в тонире (подземной глиняной печи) небольшие группы женщин, объединяют армян.

«Лаваш готовили в деревнях в Османской империи до Геноцида, а также в Восточной Армении. И хотя во времена СССР делали все, чтобы армяне перешли на русский хлеб, никто так и не перестал печь лаваш», - говорится в книге.

The National Post представит рецепты из книги и интервью с ее авторами.