Эрдоган встретился с армянским патриархом Константинопольским

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с 85-м патриархом Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном.

Встреча состоялась в президентской резиденции. Встреча была закрытой для прессы.

С патриархом встретился также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В декабре 2019 года епископ Саак Машалян был избран 85-м армянским патриархом Константинопольским. Он получил на выборах 102 голоса.