Эрдоган встретился с армянским патриархом Константинопольским
15 января 2020 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с 85-м патриархом Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном.
Встреча состоялась в президентской резиденции. Встреча была закрытой для прессы.
С патриархом встретился также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
В декабре 2019 года епископ Саак Машалян был избран 85-м армянским патриархом Константинопольским. Он получил на выборах 102 голоса.
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