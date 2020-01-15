Экс-глава СНБ Армении։ Ситуация вокруг КС - в числе угроз нацбезопасности

PanARMENIAN.Net - Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян заговорил об угрожающих стране опасностях. Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Сделанное несколько месяцев назад мое предупреждение об угрожающих безопасности страны опасностях касалось также начавшихся в те дни и продолжающихся по сей день событий вокруг Конституционного суда», - отметил Ванецян.

В своем заявлении об отставке в сентябре 2019 года Ванецян отметил, что свое решение «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу». «У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - заявил тогда Ванецяна.

В Армении с сентября 2019 продолжается кризис в отношениях между правительством и КС РА. 14 сентября Конституционный суд Армении отклонил рассмотрение вопроса о лишении полномочий его главы Грайра Товмасяна. 4 октября Национальное собрание Армении 98 голосами «за» приняло подготовленное парламентской фракцией блока «Мой шаг» обращение в КС о прекращении полномочий Товмасяна.

В октябре же в Следственном комитете РА было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемым злоупотреблением должностными полномочиями председателем КС Товмасяном в годы его пребывания на посту министра юстиции. В конце 2019 года парламен внес поправки в законе «О Конституционном суде» и в законе «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц», которыми предлагается внедрить новую модель досрочного выхода судей КС на пенсию на добровольной основе. Тем самым, власти Армении предприняли очередную попытку отправить судей Конституционного суда на досрочную пенсию. Правительство страны предложило внести в действующее законодательство положение, согласно которому если судьи КС выйдут на пенсию до 31 декабря 2020 года, то размер их пенсии в течение двух месяцев станет соразмерен текущей зарплате с учетом надбавок, которая в общей сложности составит более 1 млн драмов в месяц на каждого судью.