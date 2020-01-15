NYT: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами (видео)
15 января 2020 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times.
На видео, попавшем в распоряжение редакции видно, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.
Издание утверждает, что подлинность новой видеозаписи удалось подтвердить.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
Власти Ирана позже признали, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
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