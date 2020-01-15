Эрдоган и высшее руководство Турции обсудили борьбу с признанием Геноцида армян
15 января 2020 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Высшего совещательного органа при аппарате президента, в ходе которого были обсуждены «необходимые шаги по противодействию необоснованным требованиям по вопросу Геноцида армян», пишет Ermenihaber.am.
На совещании были представлены точки зрения на Геноцид армян в Турции и мире. Участники высказали мнение, что «тема Геноцида армян используется теми силами, которые хотят расколоть народ Турции».
Члены Совета пришли к мнению, что необходимо предпринять меры по «предотвращению дезинформации в вопросе Геноцида армян».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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