Эрдоган и высшее руководство Турции обсудили борьбу с признанием Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Высшего совещательного органа при аппарате президента, в ходе которого были обсуждены «необходимые шаги по противодействию необоснованным требованиям по вопросу Геноцида армян», пишет Ermenihaber.am.

На совещании были представлены точки зрения на Геноцид армян в Турции и мире. Участники высказали мнение, что «тема Геноцида армян используется теми силами, которые хотят расколоть народ Турции».

Члены Совета пришли к мнению, что необходимо предпринять меры по «предотвращению дезинформации в вопросе Геноцида армян».