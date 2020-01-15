Эрдоган и высшее руководство Турции обсудили борьбу с признанием Геноцида армян

Эрдоган и высшее руководство Турции обсудили борьбу с признанием Геноцида армян
15 января 2020 - 19:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Высшего совещательного органа при аппарате президента, в ходе которого были обсуждены «необходимые шаги по противодействию необоснованным требованиям по вопросу Геноцида армян», пишет Ermenihaber.am.

На совещании были представлены точки зрения на Геноцид армян в Турции и мире. Участники высказали мнение, что «тема Геноцида армян используется теми силами, которые хотят расколоть народ Турции».

Члены Совета пришли к мнению, что необходимо предпринять меры по «предотвращению дезинформации в вопросе Геноцида армян».

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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