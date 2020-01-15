ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха
15 января 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 16 января проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке северо-восточнее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик, его личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Шустер (Германия).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
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Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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