Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу

Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
15 января 2020 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная группа ученых бьет тревогу: Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений. Это угрожает не только рыбе, но и может вызвать экстремальные погодные явления с катастрофическими последствиями для планеты.

Потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется, предупреждают 14 ученых из 11 институтов разных стран, пишет «Российская газета».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Atmospheric Sciences, средняя температура океана на 0.075 градусов Цельсия выше средней за 1981-2010 годы.

Несмотря на то что повышение кажется незначительным, это огромное количество тепла, распространяющееся по всему океану. По оценкам ученых, Мировой океан за последние 25 лет поглотил столько энергии, что примерно равно 3.6 млрд взрывов атомной бомбы над Хиросимой.

В исследовательской работе, автором которой является Чэн Лицзин из Института физики атмосферы Китайской академии наук, говорится, что ученые использовали относительно новые методы для обобщения данных о прогреве воды до глубины 2000 метров на протяжении нескольких десятилетий. Оказалось, что в 2019 году температура воды была самой высокой среди когда-либо зафиксированных значений.

С 1970 года более 90% избыточного тепла вследствие деятельности человечества попало в океаны и только 4% - на сушу и в атмосферу.

 Самое значимое
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» Amazon запланировала съемки сразу двух сезонов сериала
«Женщины и бизнес»: Армения - на 69 месте из 190 стран в докладе ВБ Страна получила максимальные 100 баллов по показателям «свобода перемещения», «брак», «распоряжение имуществом» и «пенсионное обеспечение»
Ученые создали робота из полностью живых клеток (видео) Команда ученых, которая создала новых живых роботов, назвала их ксеноботами
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха Власти Арцаха готовы содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ