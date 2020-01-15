Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
15 января 2020 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная группа ученых бьет тревогу: Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений. Это угрожает не только рыбе, но и может вызвать экстремальные погодные явления с катастрофическими последствиями для планеты.
Потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется, предупреждают 14 ученых из 11 институтов разных стран, пишет «Российская газета».
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Atmospheric Sciences, средняя температура океана на 0.075 градусов Цельсия выше средней за 1981-2010 годы.
Несмотря на то что повышение кажется незначительным, это огромное количество тепла, распространяющееся по всему океану. По оценкам ученых, Мировой океан за последние 25 лет поглотил столько энергии, что примерно равно 3.6 млрд взрывов атомной бомбы над Хиросимой.
В исследовательской работе, автором которой является Чэн Лицзин из Института физики атмосферы Китайской академии наук, говорится, что ученые использовали относительно новые методы для обобщения данных о прогреве воды до глубины 2000 метров на протяжении нескольких десятилетий. Оказалось, что в 2019 году температура воды была самой высокой среди когда-либо зафиксированных значений.
С 1970 года более 90% избыточного тепла вследствие деятельности человечества попало в океаны и только 4% - на сушу и в атмосферу.
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