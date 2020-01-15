60 человек пострадали в результате сброса авиатоплива на школы в США
15 января 2020 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - При подготовке к вынужденной посадке самолет сбросил топливо на школьные площадки в Лос-Анджелесе, после чего к врачам за помощью обратились 60 человек, пишет РБК со ссылкой на CNN.
Как сообщили в окружном департаменте пожарной охраны, керосин попал на площадки пяти начальных и одной старшей школы. Пострадавшим с помощью воды и мыла помогли смыть попавшее на них топливо и выдали халаты, чтобы они могли переодеться. По информации телеканала, госпитализация никому не потребовалась.
Инцидент со сбросом авиатоплива на школы в Лос-Анджелесе произошел около полудня 14 января. По данным авиакомпании Delta, ее самолет готовился к экстренной посадке из-за проблем с двигателем и перед ней должен был провести аварийный сброс топлива. Оно попало на школьные площадки города Кудахи, после чего дети и взрослые обратились к медикам с жалобами на проблемы с дыханием и небольшое раздражение кожи.
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