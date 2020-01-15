ВОЗ: Изменения климата и нездоровые диеты - среди главных вызовов для человечества
15 января 2020 - 19:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в число приоритетов для человечества защиту населения от нездоровой диеты. Всего в списке «Срочных вызовов для здравоохранения на ближайшее десятилетие» перечислены 13 острых проблем, требующих решения.
Среди них - снижение рисков для здоровья в связи с изменением климата, расширение доступа больных людей к лекарствам, инвестиции в подготовку медицинских работников и оказание медицинской помощи в районах конфликтов, пишет ТАСС.
«Почти треть бремени, связанного с болезнями в мире, вызвана нехваткой продовольствия, наличием небезопасных продуктов и нездоровыми диетами», - напоминает ВОЗ, обращая внимание на увеличение в мире числа людей с избыточным весом и ожирением, а также рост заболеваемости вследствие неправильного питания. Причиной нередко служат продукты и напитки с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли.
Эксперты отмечают также увеличение числа курящих в ряде стран, указывая на риск, который представляют для здоровья электронные сигареты. ВОЗ выступает за усиление политики контроля над табаком.
Говоря о борьбе с рисками, касающимися изменения климата, ВОЗ отмечает: «Загрязнение воздуха ежегодно убивает, по оценкам, 7 млн человек. Одни и те же выбрасываемые в атмосферу газы вызывают потепление климата и провоцируют более четверти смертей в мире от сердечного приступа, инсульта, рака легких и хронических респираторных болезней».
Серьезной проблемой, требующей решения в ближайшие 10 лет, в женевской штаб-квартире ВОЗ считают оказание помощи населению в зонах конфликтов. Еще одна приоритетная задача для мирового здравоохранения - обеспечение справедливого доступа к медицинским услугам и лекарствам.
ВОЗ призывает мировое сообщество положить конец эпидемиям. Среди них - ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. В списке приоритетов на период 2020-2030 годов значится также повышение безопасности молодежи. ВОЗ напоминает, что ежегодно умирают более 1 млн подростков в возрасте 10-19 лет. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, список приоритетов был разработан с участием экспертов разных стран мира и он отражает глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием достаточных инвестиций в ключевые системы здравоохранения.
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