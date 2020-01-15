«Женщины и бизнес»: Армения - на 69 месте из 190 стран в докладе ВБ

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 69-е место среди 190 стран в докладе группы Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2020», набрав 82.5 балла.

В исследовании анализируются законы, затрудняющие трудовую и предпринимательскую деятельность женщин.

Исследование охватывает реформы в данных восьми сферах, связанных с расширением экономических прав и возможностей женщин и проведенных в период с июня 2017 года по сентябрь 2019 года. Эти восемь показателей отражают взаимоотношения женщин с законом на различных этапах их трудовой карьеры.

Так, Армения получила максимальные 100 баллов по показателям «свобода перемещения», «брак», «распоряжение имуществом» и «пенсионное обеспечение».

Высокие баллы Армения получила также по показателям «ведение бизнеса» и «оплата труда».

В сфере «родительство» стране присвоено 60 баллов, а в сфере «трудоустройство» – 50 баллов.

Как отмечается в докладе, в Армении вступило в силу законодательство о защите женщин от бытового насилия.

Среди стран постсоветского пространства Армению в рейтинге опередили Латвия (6 место), Эстония (9), Литва (29), Грузия (55) и Молдова (61). При этом Армения опередила Азербайджан (92 место), Таджикистан (95), Украину (96), Киргизию (103), Белоруссию (107), Россию (122), Казахстан (124) и Узбекистан (139).

Лидерами рейтинга, набравшие максимальные 100 баллов, стали Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Латвия, Люксембург и Швеция. В пятерку аутсайдеров исследования вошли Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Йемен, Судан, Ирак и Катар.