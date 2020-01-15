Путин предложил изменить Конституцию РФ
15 января 2020 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ. Однако он предложил внести в Основной закон страны несколько поправок, а также провести голосование по всему пакету поправок.
«Считаю, что такой необходимости (принимать новую Конституцию - ред.) нет, потенциал основного закона 1993 года не исчерпан»,- сказал Путин, пишет «Коммерсантъ».
Президент предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок:
на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом;
изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков подряд;
Госдума должна получить право утверждать кандидатуру председателя правительства (у президента при этом останется право отправлять премьер-министра в отставку), также Госдума сможет одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров;
лица, которые занимают «важные для обеспечение безопасности страны» должности (министры, судьи, главы регионов), не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах;
кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства;
Совет федерации сможет предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей; в ряде случаев Совфед по представлению президента получит право отстранять судей Конституционного и Верховного судов; руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом федерации;
нужно закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума;
закрепить регулярную индексацию пенсий;
усилить роль губернаторов и государственного совета;
усилить роль Конституционного суда.
15 января Путин огласил ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. Путин выступил в Центральном выставочном зале «Манеж». Около 900 российских и иностранных корреспондентов аккредитовались на мероприятие.
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