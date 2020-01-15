Путин предложил изменить Конституцию РФ

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ. Однако он предложил внести в Основной закон страны несколько поправок, а также провести голосование по всему пакету поправок.

«Считаю, что такой необходимости (принимать новую Конституцию - ред.) нет, потенциал основного закона 1993 года не исчерпан»,- сказал Путин, пишет «Коммерсантъ».

Президент предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок:

на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом;

изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков подряд;

Госдума должна получить право утверждать кандидатуру председателя правительства (у президента при этом останется право отправлять премьер-министра в отставку), также Госдума сможет одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров;

лица, которые занимают «важные для обеспечение безопасности страны» должности (министры, судьи, главы регионов), не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах;

кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства;

Совет федерации сможет предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей; в ряде случаев Совфед по представлению президента получит право отстранять судей Конституционного и Верховного судов; руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом федерации;

нужно закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума;

закрепить регулярную индексацию пенсий;

усилить роль губернаторов и государственного совета;

усилить роль Конституционного суда.

15 января Путин огласил ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. Путин выступил в Центральном выставочном зале «Манеж». Около 900 российских и иностранных корреспондентов аккредитовались на мероприятие.