Назван актерский состав сериала по «Властелину колец»

Назван актерский состав сериала по «Властелину колец»
15 января 2020 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Amazon назвала имена 15 актеров, которые сыграют в сериале по «Властелину колец».

В списке есть Морфидд Кларк, Маркелла Кавена и Джозеф Моул, об участии которых уже было известно, а также Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Крус Кордова, Эма Хорват, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниел Уэйман, пишет Esquire.ru.

В компании не рассказали, кого сыграют эти актеры. Пока известно, что Галадриэль сыграет Морфидд Кларк, а Роберт Арамайо, который был молодым Недом Старком в «Игре престолов», сыграет персонажа по имени Белдор. Маркелле Кавене досталась роль Тайры, а Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов») сыграет главного злодея Орена.

Ранее сообщалось, что действие сериала будет развиваться задолго до событий «Братства кольца», но во вторую эпоху Средиземья, когда было создано Кольцо Всевластия.

Amazon запланировала съемки сразу двух сезонов сериала. По слухам, в общей сложности их будет не менее пяти. Студия заплатила за права на производство сериала и спин-оффов по мотивам книг Толкина рекордные $250 миллионов, опередив в ходе торгов Netflix.

Сериал по «Властелину колец», по оценкам экспертов, станет самым дорогостоящим в истории: с учетом съемок, гонораров актеров, затрат на производство и маркетинг бюджет проекта может превысить $1 миллиард.

Местом съемок сериала выбрали Новую Зеландию, где снимали оригинальную трилогию.

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