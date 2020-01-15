Трамп призвал Apple пойти на уступки в разблокировке телефонов преступников

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп призвал Apple пойти на уступки в вопросах предоставления доступа к телефонам преступников. Об этом он написал в Twitter.

«Мы постоянно помогаем Apple в торговле и во многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами, совершившими насилие», – говорится в сообщении в аккаунте Трампа.

Президент призвал компанию отказаться от такой практики, чтобы «сделать Америку великой сейчас», пишут «Ведомости».

13 января на отказ Apple в разблокировке двух телефонов саудовского военного, устроившего стрельбу на военной авиабазе во Флориде, пожаловался на пресс-конференции генеральный прокурор США Уильям Барр. 6 декабря 2019 года Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь по морякам, в результате три человека погибли, еще восемь пострадали. Сам нападавший был убит.

Apple передала следователям материалы из iCloud-аккаунта участника учений саудовских ВВС с американскими военными. Но компания отказалась помочь ФБР открыть сами телефоны.