Медведев объявил об отставке правительства РФ: Путин назначит его на пост замглавы Совбеза

PanARMENIAN.Net - Такое заявление он сделал после послания президента Федеральному Собранию.

Президент Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Он также заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложил этот пост Медведеву, передает «Интерфакс».

На этой должности Медведев, как предполагается, займется вопросами обороноспособности и безопасности России. Путин пообещал ввести должность зампредседателя Совета безопасности в ближайшее время.

Российский лидер также отметил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он попросил их выполнять обязанности в полном объеме.

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести поправки в Конституцию России.

После этого правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку, они продолжат выполнять свои обязанности до назначения новых министров.