Медведев объявил об отставке правительства РФ: Путин назначит его на пост замглавы Совбеза
15 января 2020 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Такое заявление он сделал после послания президента Федеральному Собранию.
Президент Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Он также заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложил этот пост Медведеву, передает «Интерфакс».
На этой должности Медведев, как предполагается, займется вопросами обороноспособности и безопасности России. Путин пообещал ввести должность зампредседателя Совета безопасности в ближайшее время.
Российский лидер также отметил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он попросил их выполнять обязанности в полном объеме.
15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести поправки в Конституцию России.
После этого правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку, они продолжат выполнять свои обязанности до назначения новых министров.
Самое значимое
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
Последние новости
Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» Amazon запланировала съемки сразу двух сезонов сериала
Путин предложил изменить Конституцию РФ Путин предложил внести в Основной закон страны несколько поправок, а также провести голосование по всему пакету поправок
«Женщины и бизнес»: Армения - на 69 месте из 190 стран в докладе ВБ Страна получила максимальные 100 баллов по показателям «свобода перемещения», «брак», «распоряжение имуществом» и «пенсионное обеспечение»
ВОЗ: Изменения климата и нездоровые диеты - среди главных вызовов для человечества Среди них - снижение рисков для здоровья в связи с изменением климата, расширение доступа больных людей к лекарствам