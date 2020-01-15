PanARMENIAN.Net - В Казахстане начнут применять норму, мешающую водить автомобили с армянскими номерами более года

По словам казахских полицейских, все авто, ввезенные в страну из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учет, находятся в стране незаконно

В Казахстане автомобили с иностранными номерами, в том числе армянскими, нельзя водить более года. Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении».

По подсчетам страховщиков, по Казахстану ездит около 200,000 автомобилей с иностранными номерами. В последние годы на дорогах Казахстана появилось большое количество автомобилей с армянскими номерами.

Так, статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в Казахстане, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в страну на срок не более одного года, пишет Kolesa.kz.

А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Таким образом, ездить на иностранном учете можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.

По словам казахских полицейских, получается, что все авто, ввезенные в страну из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учет, находятся в стране незаконно. Подобные автомобили начнут выявлять на дорогах с помощью систем «Поток», «Сергек» и силами патрульных экипажей, после чего - отправлять на спецстоянки и штрафовать. Владельцам таких авто предоставят выбор: либо уплата всех сборов, а если необходимо, разницы в растаможке, либо машину за счет нарушителя выдворят за пределы республики, без возможности повторного ввоза.

В 2019 году Армения пережила бум импорта автомобилей перед повышением стоимости растаможки. Так, в 2019 году в стране таможенное оформление прошли более 189,000 автомобилей. Однако значительная часть из них, скорее всего, не останется в стране, а будет перенаправлена в другие страны, в том числе - в Казахстан.

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