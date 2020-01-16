Подготовкой поправок в Конституцию РФ займутся 75 человек: Среди них - автор закона об изоляции рунета

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек, пишет РБК.

Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

Работать над поправками в Конституцию будут в том числе автор закона об изоляции рунета, сенатор Андрей Клишас, автор закона об иноагентах, депутат Леонид Левин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Из 75 человек в списке только 11 правоведов. Клишас сообщил, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января.

Изменения в Конституцию Путин анонсировал 15 января во время послании Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в Основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом.

Вскоре после послания премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил свое решение необходимостью дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные в рамках послания Федеральному собранию. Путин подписал указ об отставке правительства, возложив на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Следом глава государства предложил на пост премьер-министра нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.