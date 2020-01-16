Дело об импичменте Трампа будет передано в Сенат США
16 января 2020 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей проголосовала за передачу в Сенат двух статей импичмента президента США Дональда Трампа. Голосование утвердило семь членов палаты, которые будут представлять обвинение. Слушания в верхней палате Конгресса могут начаться 21 января, пишет «Коммерсантъ».
Поводом для импичмента стала беседа Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем разговора было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. Управляемая демократическим большинством Палата представителей обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.
В Сенате 53 из 100 мест занимают республиканцы, которые поддерживают Трампа. Белый дом убежден, что Сенат оправдает Дональда Трампа.
18 декабря Палата представителей проголосовала за объявление импичмента Трампу. Теперь слушания должны будут пройти в верхней палате - Сенате. Главным адвокатом на процессе будет юрисконсульт Белого дома США Пэт Чиполлоне.
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