Ученые: 2019 год - второй самый теплый за всю историю наблюдений

PanARMENIAN.Net - 2019 год стал вторым по температуре после 2016 года за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в пяти исследованиях.

О том, что 2019 год стал вторым самым теплым годом сообщили Всемирная метеорологическая организация, NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Berkeley Earth и Метеорологическая служба Великобритании, пишет TJ со ссылкой на Bloomberg.

Исследователи уточнили, что прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю: все 5 последних лет оказались самыми теплыми в истории наблюдений. А средняя температура на Земле в 2019 году была на 0.95 градуса выше среднего уровня ХХ века.

«Если мы сохраним нынешний темп выбросов СО2, мы придем к росту температуры на 3-5 градусов к концу века. К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере», - отметил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась только на 0.04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года. Исследователи также уточнили, что декабрь 2019 года стал вторым самым теплым декабрем за всю историю наблюдений.

Многие ученые считают такие результаты тревожной тенденцией: глобальное потепление по их мнению происходит постепенно.