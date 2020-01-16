В Ливане армянская партия может назначить министра туризма и культуры
16 января 2020 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская революционная федерация (АРФ) в Ливане может назначить министра туризма и культуры (или туризма и информации) в новом правительстве страны, сообщает Naharnet.
В кабинете бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири было двое министров армянского происхождения: нынешний министр туризма Аветис Китанян - высокопоставленный член АРФ, и Ричард Куюмджян - министр социальных вопросов.
Длившийся около месяца политический кризис в Ливане близится к концу, последние препятствия, мешающие формированию нового правительства, уже устранены.
Ливан остался без правительства после того, как Харири подал в отставку с поста премьер-министра 29 октября 2019 года.
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