Безвиз между Арменией и Китаем вступит в силу 19 января
16 января 2020 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Китаем вступит в силу с 19 января.
С этого дня граждане двух стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, выезжать с его территории или следовать транзитом без визовых требований. Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
В случае, если граждане пожелают остаться в другой подписавшей соглашение стране свыше 90 дней, в частности для работы, учебы, занятия журналистской или иной деятельностью, то должны обратиться за получением визы.
17 декабря 2019 года президент Армении Армен Саркисян одобрил ратификацию соглашения о безвизовом режиме с Китаем. Документ, который подписали в мае 2019 года в Ереване главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Ван И, был ратифицирован армянским парламентом 10 декабря.
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