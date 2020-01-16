Уитни Хьюстон посмертно введут в Зал славы рок-н-ролла
16 января 2020 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Певицу Уитни Хьюстон введут в Зал славы рок-н-ролла посмертно. Церемония введения пройдет 2 мая в Кливленде.
Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года. в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.
Помимо Уитни Хюстон посмертно в зал будет введен рэпер the Notorious B.I.G. Среди других «самых новых новичков» на сайте Зала славы рок-н-ролла названы группы Nine Inch Nails, Depeche Mode, Тhe Doobie Brothers и T.Rex, пишут «Ведомости».
Нынешняя ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла станет 35-ой. Она впервые будет транслироваться в прямом эфире на канале HBO.
Самое значимое
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
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