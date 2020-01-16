Уитни Хьюстон посмертно введут в Зал славы рок-н-ролла

Уитни Хьюстон посмертно введут в Зал славы рок-н-ролла
16 января 2020 - 14:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Певицу Уитни Хьюстон введут в Зал славы рок-н-ролла посмертно. Церемония введения пройдет 2 мая в Кливленде.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года. в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.

Помимо Уитни Хюстон посмертно в зал будет введен рэпер the Notorious B.I.G. Среди других «самых новых новичков» на сайте Зала славы рок-н-ролла названы группы Nine Inch Nails, Depeche Mode, Тhe Doobie Brothers и T.Rex, пишут «Ведомости».

Нынешняя ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла станет 35-ой. Она впервые будет транслироваться в прямом эфире на канале HBO.

 Самое значимое
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Золотой глобус»Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Золотой глобус»
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
SOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в АрменииSOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в Армении
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночьГоран Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
Концерт состоится на Площади Республики.
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Посол Франции в РА сделал запись о Легране на армянском
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Безвиз между Арменией и Китаем вступит в силу 19 января Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода
Ученые обнаружили бессмертный вид живых существ У реликтового растения гинкго имеются специфические ткани, способные к непрерывному росту в течение тысяч лет
Ученые: 2019 год - второй самый теплый за всю историю наблюдений А декабрь 2019 года стал вторым самым теплым декабрем за всю историю наблюдений
Дело об импичменте Трампа будет передано в Сенат США Слушания в верхней палате Конгресса могут начаться 21 января