Эксперт: Азербайджанские хакеры 20 января, скорее всего, постараются навредить армянам
16 января 2020 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские хакеры, скорее всего, попытаются 20 января нанести вред армянским пользователям в киберпространстве. Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, добавив, что на этот раз они, вероятно, также попытаются взломать сайты.
Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам в разных электронных письмах, предлагающих что-либо сделать и приходящих на адрес электронной почты или в социальных сетях.
По словам Мартиросяна, в последнее время азербайджанские хакеры воруют тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных адресов.
«Если вы невнимательный человек, вас, возможно, уже взломали. Дам один совет: измените ваши адреса от электронной почты, Facebook, Instagram», - отметил эксперт, добавив, что главное - не переходить по незнакомым ссылкам в разных письмах.
Кибервойна между Арменией и Азербайджаном начались еще в 2000 году, когда Интернет практически не был развит в обеих странах, работало всего несколько десятков веб-сайтов, и число пользователей Интернета было не очень большим. В 2006-2007 годах азербайджанские хакеры стали активнее, формируя группы для атак на армянские сайты.
Последняя серьезная и успешная атака на государственные сайты Армении была в сентябре 2009 года, после чего, по сути, никаких серьезных инцидентов зарегистрировано не было. В то же время количество атак на частный сектор армянской сети растет в геометрической прогрессии.
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