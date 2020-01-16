Эксперт: Азербайджанские хакеры 20 января, скорее всего, постараются навредить армянам

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские хакеры, скорее всего, попытаются 20 января нанести вред армянским пользователям в киберпространстве. Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, добавив, что на этот раз они, вероятно, также попытаются взломать сайты.

Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам в разных электронных письмах, предлагающих что-либо сделать и приходящих на адрес электронной почты или в социальных сетях.

По словам Мартиросяна, в последнее время азербайджанские хакеры воруют тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных адресов.

«Если вы невнимательный человек, вас, возможно, уже взломали. Дам один совет: измените ваши адреса от электронной почты, Facebook, Instagram», - отметил эксперт, добавив, что главное - не переходить по незнакомым ссылкам в разных письмах.

Кибервойна между Арменией и Азербайджаном начались еще в 2000 году, когда Интернет практически не был развит в обеих странах, работало всего несколько десятков веб-сайтов, и число пользователей Интернета было не очень большим. В 2006-2007 годах азербайджанские хакеры стали активнее, формируя группы для атак на армянские сайты.

Последняя серьезная и успешная атака на государственные сайты Армении была в сентябре 2009 года, после чего, по сути, никаких серьезных инцидентов зарегистрировано не было. В то же время количество атак на частный сектор армянской сети растет в геометрической прогрессии.