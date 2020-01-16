Путин назначил Мишустина премьером

Путин назначил Мишустина премьером
16 января 2020 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.

Уже вечером 16 января премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами кабмина, пишет РИА Новости.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.

15 января правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.

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