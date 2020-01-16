Армянский военнослужащий ранен вследствие стрельбы ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 15 января около 16:30 на боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированной в северо-восточном направлении, по предварительным данным, вследствие выстрела ВС Азербайджана из снайперской винтовки «СВД» военнослужащий контрактной службы, рядовой Артур Межлумян Грачикович (Военный комиссариат Тавушской области) получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Военнослужащий доставлен в Центральный военный клинический госпиталь Еревана, где врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ведется следствие.