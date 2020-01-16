Армянский военнослужащий ранен вследствие стрельбы ВС Азербайджана
16 января 2020 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 января около 16:30 на боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированной в северо-восточном направлении, по предварительным данным, вследствие выстрела ВС Азербайджана из снайперской винтовки «СВД» военнослужащий контрактной службы, рядовой Артур Межлумян Грачикович (Военный комиссариат Тавушской области) получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Военнослужащий доставлен в Центральный военный клинический госпиталь Еревана, где врачи оценили его состояние как тяжелое.
Ведется следствие.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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