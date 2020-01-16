Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году

PanARMENIAN.Net - Программный директор HBO Кейси Блойс рассказал, что выход сериала «Дом Дракона», спин-оффа к «Игре престолов», ожидается в 2022 году.

Автор книжного цикла Джордж Мартин и его соавтор по сериалу Райан Кондал уже вовсю работают над сценарием, отметил Блойс. «Моя оценка — мы покажем сериал в 2022 году», — сказал он. Точную дату релиза и дату начала съемочного процесса он не уточнил, пишет Esquire.

Действие сериала будет происходить за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». В основу шоу ляжет книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, рассказывающая историю дома Таргариенов — в частности, историю первых королей — Эйгона I Завоевателя, который с помощью трех драконов объединил Вестерос, построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон. Также книга охватывает гражданскую войну за власть между Таргариенами, которая известна как Танец драконов.

Ранее HBO анонсировал еще один приквел к «Игре престолов» под рабочим названием «Долгая ночь», который должен был рассказать раннюю историю Вестероса и раскрыть секреты происхождения белых ходоков, Джейн Голдман сняла пилотный эпизод, но, судя по всему, он не устроил канал.