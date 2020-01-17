В Китае второй человек умер от нового вируса

В Китае второй человек умер от нового вируса
17 января 2020 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - В китайском городе Ухань, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй заболевший, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

Власти города сообщали о первом умершем от нового типа коронавируса 11 января.

«По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, 5% находятся в тяжелом состоянии, два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное», - говорится в заявлении.

Вторым погибшим оказался 69-летний мужчина. Его болезнь начала проявляться 31 декабря, 4 января состояние ухудшилось, а 15-го, несмотря на усилия врачей, больной умер.

Ииз 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, 644 уже выведены из-под медицинского наблюдения, еще 119 по-прежнему находятся под наблюдением медиков, аномальных симптомов у них пока не выявлено. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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