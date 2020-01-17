Премьер Украины подал в отставку

Премьер Украины подал в отставку
17 января 2020 - 12:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отставка связана с публикацией в интернете аудиозаписи, якобы сделанной на совещании у Гончарука, на которой он, как утверждается, называет себя «профаном» в экономике, а также говорит о «примитивном» подходе президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Дождь».

В сообщении об отставке Гончарук отметил, что эти записи смонтированы, но «искусственно создают представление», что он и члены правительства не уважают президента.

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня - образец открытости и порядочности. Однако чтобы развеять любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке», - подчеркнул Гончарук.

При этом в правящей партии «Слуга народа» не видели оснований для отставки Гончарука после публикации записей.

В телеграм-канале офиса Зеленского сообщили, что получили заявление об отставке, решения по нему пока нет.

15 января в Сети была опубликована аудиозапись якобы с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер якобы говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики. Запись появилась на YouТube-канале «Как обмануть президента».

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