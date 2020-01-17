В Канаде в возрасте 104 лет скончалась пережившая Геноцид армянка

PanARMENIAN.Net - В канадском Торонто скончалась армянка Евгения Папазян (Кокорян-Ерганян), которая пережила Геноцида армян в Османской империи. Армянка ушла из жизни за 4 месяца до своего 105-летия, пишет Horizon Weekly.

Евгения Папазян родилась в 1915 году в районе Черного моря в турецком Самсуне. Своих родителей она никогда не видела: отца забрали в турецкую армию в 1915 году, он так и не вернулся, а мать умерла от истощения.

У Папазян была большая семья - 2 сестры, 3 брата, дяди и тети, но она так и не встретила никого из своих родственников. Евгению 3 года выхаживала бабушка, которая потом передала девочку в детский дом, так как больше не могла прокормить. После Евгения попала в армянский приют в Греции, где ее удочерила армянская пара и увезла в Египет.

В Каире в возрасте 15 лет Папазян вышла замуж за Карапета Кокоряна и оказалась в Канаде.

У Евгении Папазян есть 4 ребенка, 9 внуков, 14 правнуков и один праправнук.