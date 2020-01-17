«Газпром Армения»: Не исключаем обращения в КРОУ для пересмотра цены на газ для РА

«Газпром Армения»: Не исключаем обращения в КРОУ для пересмотра цены на газ для РА
17 января 2020 - 15:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Газпром Армения» может обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА для пересмотра тарифа на газ. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе компании.

Ранее председатель КРОУ Гарегин Баграмян не исключил, что «Газпром Армения» подаст в КРОУ заявку на повышение цены на газ для потребителей.

«Вопрос пересмотра тарифов обсуждается в «Газпром Армения». Не исключено, что ЗАО обратится в КРОУ по соответствующему запросу»,- сказали в компании.

На вопрос, что именно имеется в виду под «пересмотром тарифа» - понижение или повышение цены на газ, в «Газпром Армении» ответили, что на данный момент могут официально заявить лишь об обсуждении в компании возможного обращения в КРОУ РА.

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