Мамедъяров: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в январе

Мамедъяров: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в январе
17 января 2020 - 14:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова запланирована до конца января, заявил Мамедъяров, пишет «Азертадж».

Он отметил, что этот вопрос был обсужден на встрече с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по карабахскому конфликту, послом Анджеем Каспршиком.

В МИД Армении же не прокомментировали это заявление, пишет Aysor.am.

О каждой встрече по Карабаху МИД Армении сообщает в соответствии с принятым порядком – после уточнения посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ всех деталей, заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Мамедъяров также подчеркнул, что в первом квартале 2020 года предусмотрен визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 4 декабря в Братиславе. Министры договорились встретиться в начале 2020 года.

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