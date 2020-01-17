Мамедъяров: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в январе
17 января 2020 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова запланирована до конца января, заявил Мамедъяров, пишет «Азертадж».
Он отметил, что этот вопрос был обсужден на встрече с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по карабахскому конфликту, послом Анджеем Каспршиком.
В МИД Армении же не прокомментировали это заявление, пишет Aysor.am.
О каждой встрече по Карабаху МИД Армении сообщает в соответствии с принятым порядком – после уточнения посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ всех деталей, заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
Мамедъяров также подчеркнул, что в первом квартале 2020 года предусмотрен визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.
Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 4 декабря в Братиславе. Министры договорились встретиться в начале 2020 года.
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