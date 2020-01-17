В Армении похолодает до -20 градусов
17 января 2020 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении ожидается до 20 градусов мороза, сообщает Армгидрометцентр.
Днем 19 января и в ночь на 20 января в большинстве регионов страны ожидается снег, а днем 17 и 20 января, 18 января, в ночь на 19 января и 21 января прогнозируется погода без осадков.
Температура воздуха в ночь на 17 января повысится на 3-4 градуса.
В ночь на 18 и 21 января в Ширакской области столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза, а в Гегаркуникской области, а также в горах Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора – до 12-17 градусов ниже нуля.
В Ереване в период с 17 по 21 января температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах 3-6 градусов тепла.
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