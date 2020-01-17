5 стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинской самолет

PanARMENIAN.Net - Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины.

Отмечается, что кроме выплаты компенсаций Иран должен провести «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование», пишут «Ведомости».

11 января власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев, через несколько минут после взлета самолет упал. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. Вооруженные силы Ирана сообщали, что лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.