5 стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинской самолет
17 января 2020 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины.
Отмечается, что кроме выплаты компенсаций Иран должен провести «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование», пишут «Ведомости».
11 января власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев, через несколько минут после взлета самолет упал. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. Вооруженные силы Ирана сообщали, что лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
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