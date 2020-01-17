В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении с огнестрельным ранением
17 января 2020 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 17 января нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
Тело Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов столицы Армении.
На месте происшествия работают замглавы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам В. Месропян.
Георгий Кутоян был директором СНБ Армении с февраля 2016 и был освобожден от должности в мае 2018 года, после "бархатной" революции.
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