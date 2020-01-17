Число населения материкового Китая превысило 1.4 млрд: Рождаемость в стране - на минимуме с середины 20 века
17 января 2020 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Сисленность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, по состоянию на конец 2019 года достигла более 1.4 млрд человек, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Прирост населения в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, составил 4.67 млн человек, пишет «Интерфакс».
При этом рождаемость в стране упала до минимума с середины XX века. В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10.48 детей на 1000 человек. По данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания КНР в 1949 году, пишет РБК.
В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42.5 рожденных детей на 1000 человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39.5 до 21.2.
С начала 1980-х годов в КНР начала применяться политика «одна семья - один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.
От политики «одна семья - один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения.
Численность мужского населения страны зарегистрирована на отметке 715.27 млн, женского - 684.8 млн.
ГСУ обратило внимание, что в 2019 году снизилось число жителей трудоспособного возраста, а также углубился процесс естественного старения населения.
В 2018 году в Китае число жителей от 16 до 59 лет составляло 897.3 млн человек, то есть, 64.3% всего населения, людей старше 60 лет насчитывалось 259.5 млн человек - 17.9%, всех жителей материковой части страны.
В 2019 году численность первой категории населения составила 896.4 млн человек, или 64% населения. Людей 60 лет и старше насчитывалось 253.88 млн человек, то есть, 18.1% всего населения.
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