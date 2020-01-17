Тело экс-главы СНБ Армении нашла его жена: На месте происшествия было оружие
17 января 2020 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружила его супруга. Об этом заявил замглавы Следственного комитета РА Артур Меликян.
По его словам, во время их прибытия жена и отец Кутояна были на месте происшествия. Также там было обнаружено оружие, однако пока неизвестно, о каком именно оружии идет речь и кому оно принадлежало, передает Радиостанция «Свобода».
В СК РА PanARMENIAN.Net сообщили, что Кутоян не имеет статуса ни по одному уголовному делу в Спецследственной службе.
Меликян отметил, что дополнительные подробности дела будут сообщены только после обыска места происшествия и осмотра тела. Полиция также собирает информацию с камер в районе происшествия.
В Ереване 17 января нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна. Тело Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов столицы Армении.
Георгий Кутоян был директором СНБ Армении с февраля 2016 и был освобожден от должности в мае 2018 года, после «бархатной» революции.
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