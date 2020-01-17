Тело экс-главы СНБ Армении нашла его жена: На месте происшествия было оружие

PanARMENIAN.Net - Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружила его супруга. Об этом заявил замглавы Следственного комитета РА Артур Меликян.

По его словам, во время их прибытия жена и отец Кутояна были на месте происшествия. Также там было обнаружено оружие, однако пока неизвестно, о каком именно оружии идет речь и кому оно принадлежало, передает Радиостанция «Свобода».

В СК РА PanARMENIAN.Net сообщили, что Кутоян не имеет статуса ни по одному уголовному делу в Спецследственной службе.

Меликян отметил, что дополнительные подробности дела будут сообщены только после обыска места происшествия и осмотра тела. Полиция также собирает информацию с камер в районе происшествия.

В Ереване 17 января нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна. Тело Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов столицы Армении.

Георгий Кутоян был директором СНБ Армении с февраля 2016 и был освобожден от должности в мае 2018 года, после «бархатной» революции.