В Австралии засуха и пожары угрожают добыче полезных ископаемых

PanARMENIAN.Net - Необычно сильная засуха угрожает добыче полезных ископаемых на востоке Австралии.

Из-за сильной жары в стране уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, и ожидается, что период засухи продолжится, несмотря на прогнозируемые в ближайшие дни дожди, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Чтобы продолжать свою деятельность, горнодобывающие компании планируют выкачивать воду для своих операций из ранее затопленных шахт.

В Австралии, самом засушливом из населенных континентов, горнодобывающим компаниям и так приходится делить воду с фермерами и местными жителями. А с сентября 2019 года в стране бушуют лесные пожары. В результате них уже погибли 28 человек, разрушены более двух тысяч домохозяйств.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.