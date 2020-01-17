В Австралии засуха и пожары угрожают добыче полезных ископаемых

В Австралии засуха и пожары угрожают добыче полезных ископаемых
17 января 2020 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Необычно сильная засуха угрожает добыче полезных ископаемых на востоке Австралии.

Из-за сильной жары в стране уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, и ожидается, что период засухи продолжится, несмотря на прогнозируемые в ближайшие дни дожди, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Чтобы продолжать свою деятельность, горнодобывающие компании планируют выкачивать воду для своих операций из ранее затопленных шахт.

В Австралии, самом засушливом из населенных континентов, горнодобывающим компаниям и так приходится делить воду с фермерами и местными жителями. А с сентября 2019 года в стране бушуют лесные пожары. В результате них уже погибли 28 человек, разрушены более двух тысяч домохозяйств.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

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