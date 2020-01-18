Названа причина исчезновения динозавров

Названа причина исчезновения динозавров
18 января 2020 - 17:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стал астероид, а не вулканическая активность. Их исследование решает загадку исчезновения гигантских рептилий.

Палеоклиматологи выяснили, что массивные извержения вулканов в Индии, в регионе Деканские траппы, воздействовали на биосферу задолго до мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Точное время выброса вулканического газа удалось определить с помощью анализа морских окаменелостей. Специалисты изучили состав изотопов в остатках животных и соответствующие им изменения в глобальных концентрациях углекислого газа, после чего провели моделирование климатических эффектов от выбросов углекислого газа.

Оказалось, что выбросы углерода должны были привести к глобальному потеплению на два градуса Цельсия, но этого недостаточно для массового вымирания.

Ранее ученые Северо-Западного университета в США выяснили, что биосфера Земли подвергалась сильным изменениям из-за длительных извержений Деканских траппов. Исследователи посчитали, что астероид лишь окончательно нарушил стабильность глобальной экосистемы.

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