PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьера страны Алексея Гончарука. Во время встречи с премьером президент заявил, что решил дать ему и его правительству «шанс работать дальше», пишут «Ведомости».

17 января Гончарук подал в отставку. Свое решение он объяснил желанием убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту. По словам премьера, опубликованные ранее аудиозаписи, на которых он якобы нелестно отзывается о Зеленском, были смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», – сказал Зеленский.

Он призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства, заменив тех или иных руководителей министерств «в соответствии с их профессиональными данными».

15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан в тот же день, были опубликованы аудиозаписи. На них несколько человек обсуждают доклад по экономической политике президенту и рост курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике».

После публикации записей депутаты из фракции «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование и установить их источник, а также выяснить, были ли признаки монтажа. Сам Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель найти причастных к записи разговоров.