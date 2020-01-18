Зеленский не принял отставку премьера
18 января 2020 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьера страны Алексея Гончарука. Во время встречи с премьером президент заявил, что решил дать ему и его правительству «шанс работать дальше», пишут «Ведомости».
17 января Гончарук подал в отставку. Свое решение он объяснил желанием убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту. По словам премьера, опубликованные ранее аудиозаписи, на которых он якобы нелестно отзывается о Зеленском, были смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве.
«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», – сказал Зеленский.
Он призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства, заменив тех или иных руководителей министерств «в соответствии с их профессиональными данными».
15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан в тот же день, были опубликованы аудиозаписи. На них несколько человек обсуждают доклад по экономической политике президенту и рост курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике».
После публикации записей депутаты из фракции «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование и установить их источник, а также выяснить, были ли признаки монтажа. Сам Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель найти причастных к записи разговоров.
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