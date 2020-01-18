Умер самый маленький в мире человек
18 января 2020 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар - умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Друзья Магара рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. 16 января он был госпитализирован в местную больницу, где умер на следующий день, пишет ТАСС.
Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. В 2010 году его рост составлял 67,08 см, что сделало Магара самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни. Впервые Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.
Теперь самым маленьким человеком на планете будет считаться гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.
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