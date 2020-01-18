На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни
18 января 2020 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Сильные ливни и паводки обрушились на австралийский штат Квинсленд на восточном побережье страны. Такие ливни бывают «раз в сто лет», пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал News.com.au.
Множество дорог перекрыты в связи с непогодой, в городах на юго-востоке штата закрыты парки, в движении транспорта отмечаются серьезные перебои, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.
Вместе с тем, в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, разрушены ли их дома.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих пор не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 28 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.
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