ФААЕ: Semper Opera Ball может быть упразднено из-за инцидента с оперными певцами из РА и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Если главе Форума армянских ассоциаций Европы (ФААЕ) Ашоту Григоряну удастся подтвердить, что участие армянской певицы Рузан Манташян в Dresden Semper Ball было отменено из-за шовинистического желания азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, то агентство Semper Opera Ball будет упразднено и его руководитель будет призван к строгой ответственности. Об этом сообщает ФААЕ, пишет Panorama.am.

13 января азербайджанский оперный певец, по сообщению журнала Forum Opera, отказался выступать с сопрано армянского происхождения по политическим мотивам. По данным источника, оба артиста должны были выступить в Дрездене 7 февраля, но, несмотря на приглашение, организатор Semper Opera Ball попросил армянскую певицу не приезжать.

Форум армянских ассоциаций Европы ранее представил заявление-жалобу художественному руководителю Semper Opera Ball с требованием представить разъяснения и ответ в связи с шовинистическим шагом.

«Руководство ФААЕ и глава ФААЕ Ашот Григорян с письмами обратились к художественному руководителю Semper Opera Ball Хансу-Йоахиму Фраю, потребовав разъяснения касательно отмены участия армянской певицы Рузан Манташян в Dresden Semper Ball из-за шовинистического желания азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. На письмо Ашота Григоряна в течение 1 дня был дан ответ от имени Ханса-Йоахима Фрая», - говорится в сообщении ФААЕ.

15 января французское агентство Massis Opéra, представляющее армянскую оперную певицу Манташян, объявило, что сопрано была приглашена петь в Дрезденском оперном театре в феврале 2020 года, и есть переписка, подтверждающая этот факт.

13 января азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов в записи на своей странице в Facebook отрицал, что отказался петь с Манташян на одной сцене, заявив, что он космополит, и его политические взгляды не влияют на профессиональную жизнь.