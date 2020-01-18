Иранский певец армянского происхождения Анди получил звезду на Аллее славы Голливуда (видео)
18 января 2020 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранский певец армянского происхождения Анди Мадатян, известный как Анди, получил звезду на Аллее славы Голливуда.
Певец получил звезду за 40 лет деятельности в шоу-бизнесе, пишет «Голос Америки».
В ходе мероприятия он поблагодарил Соединенные Штаты за то, что они приняли и предоставили возможности артистам, представляющим разные культуры.
Анди сказал, что творит для американского, иранского и армянского народов.
63-летний Анди – первый иранский артист, имя которого указано на Аллее. Певец отметил, что очень трудно быть в статусе ирано-американского артиста.
В 2020 году вместе с Анди звезды на Аллее славы получили известные американские артисты Алисия Киз, 50 Cent, Билли Айдол и другие.
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Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
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