Иранский певец армянского происхождения Анди получил звезду на Аллее славы Голливуда

PanARMENIAN.Net - Иранский певец армянского происхождения Анди Мадатян, известный как Анди, получил звезду на Аллее славы Голливуда.

Певец получил звезду за 40 лет деятельности в шоу-бизнесе, пишет «Голос Америки».

В ходе мероприятия он поблагодарил Соединенные Штаты за то, что они приняли и предоставили возможности артистам, представляющим разные культуры.

Анди сказал, что творит для американского, иранского и армянского народов.

63-летний Анди – первый иранский артист, имя которого указано на Аллее. Певец отметил, что очень трудно быть в статусе ирано-американского артиста.

В 2020 году вместе с Анди звезды на Аллее славы получили известные американские артисты Алисия Киз, 50 Cent, Билли Айдол и другие.