КРОУ РА: «Газпром Армения» хочет на $30 увеличить тариф на газ, переговоры продолжаются

PanARMENIAN.Net - Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян заявил, что компания «Газпром Армения» «не компенсирует 15 долларов за цену на газ, и увеличивает ее еще на 15 долларов».

«Речь идет о повышении действующих тарифов примерно на 30 долларов», - сказал председатель КРОУ, представив обоснование компании для повышения цены - действующие тарифы неудовлетворительны, пишет Panorama.am.

По словам Баграмяна, в данный момент ведутся переговоры с Россией. С российской стороны заявки пока нет, но будет.

Как отметил Баграмян, это не означает, что тариф будет увеличен на 30 долларов, так как в 2020 году обсуждается вопрос оптимизации компании, возможного сокращения затрат и долгосрочного инвестиционного плана на 500 млн долларов.

«Все это обсуждается в комплексе. Я думаю, что переговоры завершатся к 1 апреля», - сказал он, добавив, что в этот период заявки не будут подаваться.

Ранее сообщалось,что компания «Газпром Армения» может обратиться в КРОУ РА для пересмотра тарифа на газ. С 1 января 2019 года цена газа, поставляемого в Армению, на армяно-грузинской границе составляет 165 долларов за 1000 кубометров, прежде цена составляла 150 долларов. Разница в настоящее время оплачивается компанией «Газпром Армения».