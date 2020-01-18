КРОУ РА: «Газпром Армения» хочет на $30 увеличить тариф на газ, переговоры продолжаются
18 января 2020 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян заявил, что компания «Газпром Армения» «не компенсирует 15 долларов за цену на газ, и увеличивает ее еще на 15 долларов».
«Речь идет о повышении действующих тарифов примерно на 30 долларов», - сказал председатель КРОУ, представив обоснование компании для повышения цены - действующие тарифы неудовлетворительны, пишет Panorama.am.
По словам Баграмяна, в данный момент ведутся переговоры с Россией. С российской стороны заявки пока нет, но будет.
Как отметил Баграмян, это не означает, что тариф будет увеличен на 30 долларов, так как в 2020 году обсуждается вопрос оптимизации компании, возможного сокращения затрат и долгосрочного инвестиционного плана на 500 млн долларов.
«Все это обсуждается в комплексе. Я думаю, что переговоры завершатся к 1 апреля», - сказал он, добавив, что в этот период заявки не будут подаваться.
Ранее сообщалось,что компания «Газпром Армения» может обратиться в КРОУ РА для пересмотра тарифа на газ. С 1 января 2019 года цена газа, поставляемого в Армению, на армяно-грузинской границе составляет 165 долларов за 1000 кубометров, прежде цена составляла 150 долларов. Разница в настоящее время оплачивается компанией «Газпром Армения».
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