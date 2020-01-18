ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 80 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 12 по 18 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 650 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

15 января на боевой позиции одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированной в северо-восточном направлении, по предварительным данным, вследствие выстрела ВС Азербайджана из снайперской винтовки «СВД» военнослужащий контрактной службы, рядовой Артур Межлумян Грачикович (Военный комиссариат Тавушской области) получил осколочное ранение.