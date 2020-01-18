ЕС на 75% сократил финпомощь Турции из-за ее действий в Сирии

PanARMENIAN.Net - Евросоюз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Об этом сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент.

Так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел, пишет Deutsche Welle.

Причинами такого решения Боррель называет газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительную помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.