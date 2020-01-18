Джефф Безос вновь уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира

Джефф Безос вновь уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира
18 января 2020 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Основной акционер интернет-гиганта Amazon Джефф Безос снова уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Лидер в списке поменялся первый раз в 2020 году, пишет Forbes.

По оценке издания, состояние Арно к 18 января выросло до $117 млрд. Это на $1.4 млрд больше, чем у Безоса. На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс со $110.6 млрд.

Состояние Арно за последние сутки выросло на $1.9 млрд на фоне подорожания акций LVMH: 17 января их стоимость увеличилась на 0.7%. Рост котировок связан с тем, что на этой неделе принадлежащий группе инкубатор бьюти-брендов Kendo выкупил остававшуюся долю косметического бренда Kat Von D. Кроме того, 15 января LVMH купила у компании Lucara Diamond крупнейший в мире неограненный алмаз размером с теннисный мяч.

В июне 2019 года Арно стал третьим в мире обладателем состояния в $100 млрд. Он уже сменял Безоса на первой строчке списка богатейших людей мира. Последний раз это произошло в декабре 2019 года. Поскольку разница состояний двух миллиардеров составляет всего меньше $2 млрд, скорее всего, они еще будут сменять друг друга в топе рейтинга.

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