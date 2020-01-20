Артур Алексанян победил азербайджанца и завоевал золото на международном турнире в Ницце
20 января 2020 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский борец, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Артур Алексанян завоевал золотую медаль на Международном турнире по вольной и греко-римской борьбе памяти Анри Дегляна в Ницце.
В весовой категории 97 кг армянский спортсмен в финале победил представителя Азербайджана Орхана Нуриева со счетом 3:1, сообщает «Лурер».
Это первая золотая медаль Алексаняна на турнире международного уровня после травмы ребра, полученной им в сентябре 2019 года на чемпионате мира в Нур-Султане.
Помимо Алексаняна, еще 6 армянских спортсменов получили медали. Так, Карапет Чалян (77 кг) и Рудик Мкртчян (55кг) получили серебро, а Геворк Гарибян (60кг), Малхаз Амоян (72кг), Славик Галстян (67кг) и Рубен Гарибян (82кг) - бронзу.
Международный турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти Анри Дегляна состоялся во французском городе Ницца 18-19 января.
Самое значимое
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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