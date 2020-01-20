Артур Алексанян победил азербайджанца и завоевал золото на международном турнире в Ницце

PanARMENIAN.Net - Армянский борец, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Артур Алексанян завоевал золотую медаль на Международном турнире по вольной и греко-римской борьбе памяти Анри Дегляна в Ницце.

В весовой категории 97 кг армянский спортсмен в финале победил представителя Азербайджана Орхана Нуриева со счетом 3:1, сообщает «Лурер».

Это первая золотая медаль Алексаняна на турнире международного уровня после травмы ребра, полученной им в сентябре 2019 года на чемпионате мира в Нур-Султане.

Помимо Алексаняна, еще 6 армянских спортсменов получили медали. Так, Карапет Чалян (77 кг) и Рудик Мкртчян (55кг) получили серебро, а Геворк Гарибян (60кг), Малхаз Амоян (72кг), Славик Галстян (67кг) и Рубен Гарибян (82кг) - бронзу.

Международный турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти Анри Дегляна состоялся во французском городе Ницца 18-19 января.